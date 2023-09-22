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Ракетный удар по Курахово: МВД показали видео последствий

Курахово, Пятница 22 сентября 2023 18:44
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Ракетный удар по Курахово: МВД показали видео последствий Фото: Ракетный удар по Курахово (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Ночью русские войска обстреляли Курахово. Правоохранители показали видео, на котором зафиксированы первые минуты после атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал МВД Украины в Telegram.

"Во время проведения разведки в одном из помещений чрезвычайники спасли двух человек. На месте происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Аварийно-спасательные работы завершены", - сообщили в канале

Оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области 21 сентября. Ранены 15 гражданских жителей и полицейский.

Ракетный обстрел Курахово

21 сентября в 22:20 оккупационные войска нанесли два ракетных удара из учреждения "Искандер" по центру города. Прямым ударом уничтожен двухэтажный дом. Повреждены 23 многоквартирных дома, школа, два магазина, трансформатор, гаражи и восемь автомобилей.

Курахово находится в 16 км от временно оккупированной территории Донецкой области.

Ракетный удар по Курахово: МВД показали видео последствий

Фото: скриншот сайта DeepState

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