Ракетный удар по Курахово: МВД показали видео последствий
Ночью русские войска обстреляли Курахово. Правоохранители показали видео, на котором зафиксированы первые минуты после атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал МВД Украины в Telegram.
"Во время проведения разведки в одном из помещений чрезвычайники спасли двух человек. На месте происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Аварийно-спасательные работы завершены", - сообщили в канале
Оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области 21 сентября. Ранены 15 гражданских жителей и полицейский.
Ракетный обстрел Курахово
21 сентября в 22:20 оккупационные войска нанесли два ракетных удара из учреждения "Искандер" по центру города. Прямым ударом уничтожен двухэтажный дом. Повреждены 23 многоквартирных дома, школа, два магазина, трансформатор, гаражи и восемь автомобилей.
Курахово находится в 16 км от временно оккупированной территории Донецкой области.
Фото: скриншот сайта DeepState
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .