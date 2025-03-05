Ракетний удар по Кривому Рогу: з'явились фото наслідків обстрілу

"На жаль, у Кривому Розі є загиблий. Це 53-річний чоловік", - повідомив глава ОВА.

За його словами, наразі відомо в загальному про трьох постраждалих. Всі були доправлені до лікарні. Двоє з них у важкому стані, одна жінка в стані середньої тяжкості. Глава обласної військової адміністрації оприлюднив фото наслідків ворожого удару. На знімках видно будівлю з вивіскою "Готель".

Станом на 22:50, за даними працівників ДСНС, відомо про одного загиблого та двох поранених.

"Врятовано 14 людей. Зруйновано сходову клітину, під завалами можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці", - додали рятувальники.