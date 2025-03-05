Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: є жертва та поранені

Російські війська ввечері середи, 5 березня, завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинула одна людина, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та Повітряні сили ЗСУ .

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Усе розуміємо, вже працюємо. Прошу дотримуватись інформаційної гігієни", - написав Вілкул.

Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку та швидкісну ціль на Кривий Ріг.

Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок ракетної атаки у Кривому Розі сталася пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ймовірно, під завалами можуть бути люди. Інформацію щодо наслідків уточнюється.

"Пряме влучення в об'єкт цивільної інфраструктури. Пожежа. Перші поранені вже у лікарні в операційній, важкі. Під завалами можуть бути люди. Можливі повторні виходи", - додав Вілкул.

Оновлено 23:00

За інформацією ДСНС, російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель, спричинивши пожежу. Загинула одна особа, двоє поранені, ще 14 врятовано.

Фото: наслідки ракетного удару по готелю (t.me/dsns_telegram)

Зруйновано сходову клітину, під завалами можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці.