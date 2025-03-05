Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу: є жертва та поранені
Російські війська ввечері середи, 5 березня, завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі. Внаслідок атаки загинула одна людина, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та Повітряні сили ЗСУ.
"Кривий Ріг. Ракетна атака. Усе розуміємо, вже працюємо. Прошу дотримуватись інформаційної гігієни", - написав Вілкул.
Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку та швидкісну ціль на Кривий Ріг.
Як повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, внаслідок ракетної атаки у Кривому Розі сталася пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ймовірно, під завалами можуть бути люди. Інформацію щодо наслідків уточнюється.
"Пряме влучення в об'єкт цивільної інфраструктури. Пожежа. Перші поранені вже у лікарні в операційній, важкі. Під завалами можуть бути люди. Можливі повторні виходи", - додав Вілкул.
Оновлено 23:00
За інформацією ДСНС, російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель, спричинивши пожежу. Загинула одна особа, двоє поранені, ще 14 врятовано.
Фото: наслідки ракетного удару по готелю (t.me/dsns_telegram)
Зруйновано сходову клітину, під завалами можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці.
Обстріл України 5 березня
У ніч на 5 березня Росія запустила проти України чотири ракети та 181 безпілотник. Дрони атакували з шести напрямків.
Силам ППО вдалося збити 115 дронів у межах Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Черкаської та низки інших областей. Ще 55 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Через обстріл постраждали Київська, Одеська, Дніпропетровська та Харківська області.
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