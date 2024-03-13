Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

"На жаль, внаслідок ворожої ракетної атаки в лікарні померла жінка 47 років. Травми були не сумісні з життям. Співчуття рідним та близьким", - заявив Вілкул.

Таким чином кількість жертв російського удару по Кривому Розі збільшилася до чотирьох осіб.

За його словами, станом на ранок 13 березня у лікарні залишаються ще шість "важких", у тому числі двоє дітей.

Ракетний удар росіян по Кривому Рогу 12 березня

Сьогодні ввечері, 12 березня, окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Кривому Розі. Повідомлялося про десятки поранених та ймовірне знаходження людей під завалами у пошкоджених багатоповерхівках.

Станом на 21.30 у Довгинцівському та Металургійному районах міста внаслідок ворожих обстрілів троє людей загинули та понад 40 отримали поранення, серед них – діти. Пошкодження та руйнування отримали багатоквартирні будинки, понад 300 квартир, будинки та автомобілі.

Усі подробиці російського удару по місту – у матеріалі РБК-Україна.