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Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла

Фото: кількість жертв удару по Кривому Рогу зросла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Кількість жертв вчорашньої ракетної атаки росіян по Кривому Рогу Дніпропетровської області збільшилася, у лікарні померла 47-річна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"На жаль, внаслідок ворожої ракетної атаки в лікарні померла жінка 47 років. Травми були не сумісні з життям. Співчуття рідним та близьким", - заявив Вілкул.

Таким чином кількість жертв російського удару по Кривому Розі збільшилася до чотирьох осіб.

За його словами, станом на ранок 13 березня у лікарні залишаються ще шість "важких", у тому числі двоє дітей.

 

Ракетний удар росіян по Кривому Рогу 12 березня

Сьогодні ввечері, 12 березня, окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Кривому Розі. Повідомлялося про десятки поранених та ймовірне знаходження людей під завалами у пошкоджених багатоповерхівках.

Станом на 21.30 у Довгинцівському та Металургійному районах міста внаслідок ворожих обстрілів троє людей загинули та понад 40 отримали поранення, серед них – діти. Пошкодження та руйнування отримали багатоквартирні будинки, понад 300 квартир, будинки та автомобілі.

Усі подробиці російського удару по місту – у матеріалі РБК-Україна.

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