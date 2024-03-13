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Ракетный удар по Кривому Рогу: количество жертв возросло

Фото: количество жертв удара по Кривому Рогу возросло (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Количество жертв вчерашней ракетной атаки россиян по Кривому Рогу Днепропетровской области увеличилось, в больнице умерла 47-летняя женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"К сожалению, в результате вражеской ракетной атаки в больнице скончалась женщина 47 лет. Травмы были не совместимы с жизнью. Соболезнование родным и близким", - заявил Вилкул.

Таким образом, количество жертв российского удара по Кривому Рогу увеличилось до четырех человек.

По его словам, по состоянию на утро 13 марта в больнице остаются еще шесть "тяжелых", в том числе двое детей.

Ракетный удар россиян по Кривому Рогу 12 марта

Сегодня вечером, 12 марта, оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Кривом Роге. Сообщалось о десятках раненых и вероятном нахождении людей под завалами в поврежденных многоэтажках.

По состоянию на 21.30 в Долгинцевском и Металлургическом районах города в результате вражеских обстрелов три человека погибли и более 40 получили ранения, среди них – дети. Повреждения и разрушения получили многоквартирные дома, более 300 квартир, здания и автомобили.

Все подробности российского удара по городу – в материале РБК-Украина.

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