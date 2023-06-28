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Ракетний удар по Краматорську: кількість загиблих збільшилась

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Середа 28 червня 2023 17:14
Ракетний удар по Краматорську: кількість загиблих збільшилась Фото: кількість загиблих внаслідок обстрілу Краматорська зросла (t.me/UA_National_Police)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російських окупантів по Краматорську зросла до 11.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Краматорська Олександра Гончаренка та МВС.

"Станом на 17:00 годину 28 червня з-під завалів деблоковано тіла 11 осіб (у тому числі 3 дитини)", - повідомили у Нацполіції

На місці події постійно працюють психологи ДСНС, які допомагають постраждалим людям. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Зазначимо, що раніше у Нацполіції повідомляли, що через обстріл Краматорська 61 людина отримала поранення.

Обстріл Краматорська

27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську. Вони вдарили по центру міста, а також приватному сектору села Біленьке.

У Краматорську росіяни обстріляли кафе, де перебувала велика кількість людей. Через атаку виникла пожежа.

Рятувальні роботи ускладнювалися розбором завалів, адже бетонні плити перекривали доступ спеціалістам. Проте нещодавно тяжка монолітна бетонна плита піддалась, рятувальники розділили її на частини та поступово прибирають з зони ведення пошукових робіт.

Більше про ракетну атаку на Краматорськ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Краматорськ ракетный удар
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