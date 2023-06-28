ua ru
Ср, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный удар по Краматорску: количество погибших увеличилось

Новина українською →
Среда 28 июня 2023 17:14
Ракетный удар по Краматорску: количество погибших увеличилось Фото: количество погибших в результате обстрела Краматорска возросло (t.me/UA_National_Police)
Автор: Елизавета Драбкина

Число погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорску возросло до 11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Краматорска Александра Гончаренко и МВД.

"По состоянию на 17:00 28 июня из-под завалов деблокированы тела 11 человек (в том числе 3 ребенка)", - сообщили в Нацполиции.

На месте происшествия постоянно работают психологи ГСЧС, которые помогают пострадавшим людям. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Отметим, что ранее в Нацполиции сообщали, что из-за обстрела Краматорска 61 человек получил ранение.

Обстрел Краматорска

27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. Они ударили по центру города, а также частному сектору села Беленькое.

В Краматорске россияне обстреляли кафе, где находилось большое количество людей. Из-за атаки возник пожар.

Спасательные работы усложнялись разбором завалов, ведь бетонные плиты перекрывали доступ специалистам. Однако недавно тяжелая монолитная бетонная плита поддалась, спасатели разделили ее на части и постепенно убирают из зоны поисковых работ.

Больше о ракетной атаке на Краматорск - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск ракетный удар
NEWS
Зеленский: для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО
Зеленский: для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО
DAILY
Елена Зеленская: Мы будем ощущать последствия войны еще 5-7 лет после победы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Елена Зеленская: Мы будем ощущать последствия войны еще 5-7 лет после победы