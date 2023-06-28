Ракетный удар по Краматорску: количество погибших увеличилось

Число погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорску возросло до 11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Краматорска Александра Гончаренко и МВД .

"По состоянию на 17:00 28 июня из-под завалов деблокированы тела 11 человек (в том числе 3 ребенка)", - сообщили в Нацполиции.

На месте происшествия постоянно работают психологи ГСЧС, которые помогают пострадавшим людям. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Отметим, что ранее в Нацполиции сообщали, что из-за обстрела Краматорска 61 человек получил ранение.

Обстрел Краматорска

27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. Они ударили по центру города, а также частному сектору села Беленькое.

В Краматорске россияне обстреляли кафе, где находилось большое количество людей. Из-за атаки возник пожар.

Спасательные работы усложнялись разбором завалов, ведь бетонные плиты перекрывали доступ специалистам. Однако недавно тяжелая монолитная бетонная плита поддалась, спасатели разделили ее на части и постепенно убирают из зоны поисковых работ.

Больше о ракетной атаке на Краматорск - читайте в материале РБК-Украина.

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