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Ракетний удар по Краматорську: в ДСНС повідомили про ще одного пораненого

Фото: Швидка допомога (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В суботу, 18 березня, російські війська атакували Краматорськ у Донецькій області. Наразі вже відомо про 9 поранених, ще дві людини загинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУ ДСНС в Донецькій області.

"Донецька область потерпає від постійних обстрілів росіян. Гинуть мирні мешканці, знищується інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу міста Краматорськ 2 людини загинуло і 9 поранено, троє з яких у важкому стані.

"За попередньою інформацією, пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автомобілів", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами. Внаслідок атаки двоє людей загинули, є поранені.

Пізніше стало відомо, що кількість поранених внаслідок ракетного обстрілу Краматорська (Донецька область) зросла до восьми людей.

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Російська ФедераціяКраматорськДонбасДонецька областьДСНСВійна в Україні