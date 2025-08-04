Ракетний удар по Краматорську 31 липня: кількість загиблих зросла до семи

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару Росії по Краматорську 31 липня зросла до семи осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"Внаслідок цинічного ворожого удару по середмістю Краматорська 31 липня було зруйновано два під’їзди п’ятиповерхового житлового будинку, загинуло щонайменше 7 осіб", - повідомили в ДСНС.
Зазначається, що протягом 4 серпня розібрано та вивезено 780 тонн пошкоджених конструкцій будинку, рятувальниками було вилучено з-під завалів тіло 1 особи та фрагменти людського тіла, які передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації.
Всього під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники розібрали 1685 тонн зруйнованих конструкцій та ліквідували пожежу на площі 1200 кв. м.
Нагадаємо, про потужний вибух у Краматорську стало відомо близько 15:00 31 липня. У центрі міста здійнявся стовп диму.
Після цього начальник Краматорської міської військової адміністрації підтвердив, що росіяни вдарили ракетою по місту та повідомив про перших постраждалих.
Як виявилося, в результаті ворожого удару половину житлової багатоповерхівки було зруйновано вщент. Як повідомила місцева влада, удар по будинку був прицільним.
Сьогодні повідомлялося, що у Краматорську досі тривають пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару РФ по житловому будинку.