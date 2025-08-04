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Ракетный удар по Краматорску 31 июля: количество погибших возросло до семи

Фото: количество погибших в результате ракетного удара по Краматорску возросло до семи (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Количество погибших в результате ракетного удара России по Краматорску 31 июля возросло до семи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В результате циничного вражеского удара по центру Краматорска 31 июля были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, погибли по меньшей мере 7 человек", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что в течение 4 августа разобрано и вывезено 780 тонн поврежденных конструкций дома, спасателями было изъято из-под завалов тело 1 человека и фрагменты человеческого тела, которые переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей идентификации.

Всего во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели разобрали 1685 тонн разрушенных конструкций и ликвидировали пожар на площади 1200 кв. м.

 

Ракетный удар по Краматорску

Напомним, о мощном взрыве в Краматорске стало известно около 15:00 31 июля. В центре города поднялся столб дыма.

После этого начальник Краматорской городской военной администрации подтвердил, что россияне ударили ракетой по городу и сообщил о первых пострадавших.

Как оказалось, в результате вражеского удара половина жилой многоэтажки была разрушена до основания. Как сообщили местные власти, удар по дому был прицельным.

Сегодня сообщалось, что в Краматорске до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы после ракетного удара РФ по жилому дому.

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