Ракетный удар по Краматорску 31 июля: количество погибших возросло до семи

"В результате циничного вражеского удара по центру Краматорска 31 июля были разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома, погибли по меньшей мере 7 человек", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что в течение 4 августа разобрано и вывезено 780 тонн поврежденных конструкций дома, спасателями было изъято из-под завалов тело 1 человека и фрагменты человеческого тела, которые переданы сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей идентификации.

Всего во время проведения аварийно-спасательных работ спасатели разобрали 1685 тонн разрушенных конструкций и ликвидировали пожар на площади 1200 кв. м.