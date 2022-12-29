Ракетний удар по Києву: з'явилися нові фото руйнувань

"Вранці 29 грудня до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві почали надходити повідомлення про влучання за кількома адресами у Дарницькому, Печерському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці", - говориться в повідомленні.

Зруйновано двоповерховий будинок

У Дарницькому районі за однією адресою, внаслідок падіння уламка збитої ворожої ракети сталось загоряння та руйнування конструкцій 2-поверхового житлового будинку на площі 100 кв. м. Пожежу ліквідовано.

За другою адресою сталось руйнування покрівлі будинку без послідуючого горіння. До прибуття підрозділів було врятовано 2 осіб.

Госпіталізовано малолітню дитину

Медики надали допомогу на місці та госпіталізували. Також госпіталізовано 14-річну дівчину, яка викликала рятувальників на місце події.

Рятувальники продовжують пошукові та аварійно-рятувальні роботи.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Ракетний удар по Києву (фото: t.me/dsns_telegram/12362)