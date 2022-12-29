Ракетный удар по Киеву: появились новые фото разрушений

"Утром 29 декабря в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве начали поступать сообщения о попадании по нескольким адресам в Дарницком, Печерском, Соломенском и Голосеевском районах столицы", - говорится в сообщении.

Разрушен двухэтажный дом

В Дарницком районе по одному адресу вследствие падения обломка сбитой вражеской ракеты произошло возгорание и разрушение конструкций 2-этажного жилого дома на площади 100 кв. м. Пожар ликвидирован.

По второму адресу произошло разрушение кровли дома без последующего горения. До прибытия подразделений были спасены 2 человека.

Госпитализирован малолетний ребенок

Медики предоставили помощь на месте и госпитализировали. Также госпитализирована 14-летняя девочка, которая вызвала спасателей на место происшествия.

Спасатели продолжают поисковые и аварийно-спасательные работы.

Информация о пострадавших уточняется.