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Ракетный удар по Киеву: появились новые фото разрушений

Ракетный удар по Киеву (фото: t.me/dsns_telegram/12362)
Автор: Светлана Мащенко

В результате ракетных обстрелов Киева 29 декабря есть пострадавшие, в том числе ребенок, а попадание произошло сразу в нескольких районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Утром 29 декабря в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве начали поступать сообщения о попадании по нескольким адресам в Дарницком, Печерском, Соломенском и Голосеевском районах столицы", - говорится в сообщении.

Разрушен двухэтажный дом

В Дарницком районе по одному адресу вследствие падения обломка сбитой вражеской ракеты произошло возгорание и разрушение конструкций 2-этажного жилого дома на площади 100 кв. м. Пожар ликвидирован.

По второму адресу произошло разрушение кровли дома без последующего горения. До прибытия подразделений были спасены 2 человека.

Госпитализирован малолетний ребенок

Медики предоставили помощь на месте и госпитализировали. Также госпитализирована 14-летняя девочка, которая вызвала спасателей на место происшествия.

Спасатели продолжают поисковые и аварийно-спасательные работы.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что утром 29 декабря враг нанес массированный ракетный удар по всей Украине, в том числе и по Киеву.

Удары прозвучали после того, как утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги.

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ГСЧСОбстрілобстріл Києва