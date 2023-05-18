Ракетний удар по Києву: війська РФ били з району Каспію, всі цілі знищені

Російські війська сьогодні вночі, 18 травня, спробували завдати ракетну атаку на Київ. Повідомляється, що всі повітряні цілі знищені силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КДВА.

"Цього разу атаку було здійснено зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БПЛА", - йдеться у повідомленні керівника КМВА Сергія Попко.

За попередньою інформацією, всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва були виявлені та знищені.

Попередньо зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано у Дарницькому районі – там було спалах на території гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано. В інших районах можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію або лісопаркову зону. Інформація про постраждалих наразі не надходила.