Ракетный удар по Киеву: войска РФ били с района Каспия, все цели уничтожены

Российские войска сегодня ночью, 18 мая, предприняли попытку ракетной атаки на Киев. Сообщается, что все воздушные цели уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА", - говорится в сообщении начальника КГВА Сергея Попко.

По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информация о пострадавших пока не поступала.