RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Киеву: войска РФ били с района Каспия, все цели уничтожены

Фото: Сергей Попко (facebook.com/smpopko)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 18 мая, предприняли попытку ракетной атаки на Киев. Сообщается, что все воздушные цели уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет, враг задействовал над столицей свои разведывательные БПЛА", - говорится в сообщении начальника КГВА Сергея Попко.

По предварительной информации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены.

Предварительно зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Пожар ликвидирован. В остальных районах могут быть падения обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, что сегодня ночью, 18 мая, в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Также сообщалось, что в Украине второй раз за ночь объявлена масштабная воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПВОВторжение России в Украину