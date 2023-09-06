Ракетний удар по Києву: війська РФ били двома типами озброєння, всі цілі збила ППО

Чергова ракетна атака ворога на мирне місто. І знову атака не проста, а комбінована. Попередньо, з району Саратовської області РФ, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. запущено ракети іншого типу, ймовірно – балістичного", - йдеться у повідомленні КМВА.

Повідомляється, що всі ворожі цілі, що рухалися у напрямку столиці, були знищені силами та засобами ППО. За попередніми даними, у Києві обійшлося без жертв та руйнувань.

Обстріл України вночі 6 вересня

Російські війська завдали масованого удару по Одеській області за допомогою БПЛА типу "Шахед". Повідомляється, що внаслідок удару у кількох населених пунктах області зафіксовано руйнування та пожежі. Також пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури, одна людина загинула.

Також окупанти завдали комбінованого ракетного удару по столиці. У Києві та низці регіонів працювали сили ППО.