Ракетний удар по Києву: відомо про першу жертву, кількість поранених росте

"За попередньою інформацією, в Подільському районі загинула 12-річна дитина. Декілька людей постраждали. Наразі медики надають допомогу", - зазначив Кличко.

Він також повідомив, що на Оболоні поранення отримали четверо медиків, які виїхали на виклик.

За словами глави КМВА Тимура Ткаченка, станом на 3:30, відомо про сімох постраждалих в результаті нічного удару росіян по столиці.

Згодом мер столиці повідомив, що кількість постраждалих зросла до 10 осіб.

Обстріл України у ніч на 16 липня

Російські війська вже другу добу поспіль наносять комбіновані удари по низці регіонів України. Так, під ударом перебувають Київ, Одеса, Дніпро, Харків, а також інші населені пункти на сході, півночі та у центрі Країни.

Так, у Дніпрі виникли пожежі на кількох локаціях, в результаті ворожого обстрілу пошкоджена пʼятиповерхівка, частково зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами може бути людина.

У Одесі внаслідок нічної ворожої атаки, попередньо, є пʼятеро постраждалих. Наразі відомо, що вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівель у Приморському районі. Усі відповідні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки.