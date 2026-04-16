Ракетний удар по Києву: відомо про першу жертву, кількість поранених росте

Російські війська вночі атакували Київ балістикою. Попередньо, у Подільському районі загинула 12-річна дитина, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram мера Києва Віталія Кличка.
"За попередньою інформацією, в Подільському районі загинула 12-річна дитина. Декілька людей постраждали. Наразі медики надають допомогу", - зазначив Кличко.
Він також повідомив, що на Оболоні поранення отримали четверо медиків, які виїхали на виклик.
За словами глави КМВА Тимура Ткаченка, станом на 3:30, відомо про сімох постраждалих в результаті нічного удару росіян по столиці.
Згодом мер столиці повідомив, що кількість постраждалих зросла до 10 осіб.
Російські війська вже другу добу поспіль наносять комбіновані удари по низці регіонів України. Так, під ударом перебувають Київ, Одеса, Дніпро, Харків, а також інші населені пункти на сході, півночі та у центрі Країни.
Так, у Дніпрі виникли пожежі на кількох локаціях, в результаті ворожого обстрілу пошкоджена пʼятиповерхівка, частково зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами може бути людина.
У Одесі внаслідок нічної ворожої атаки, попередньо, є пʼятеро постраждалих. Наразі відомо, що вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівель у Приморському районі. Усі відповідні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки.
За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни 15 квітня з 9 по 22 годину здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 20 ракет та 349 дронів. Зафіксовано 12 влучань, а також падіння уламків збитих цілей.