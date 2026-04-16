UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ракетний удар по Києву: відомо про першу жертву, кількість поранених росте

03:39 16.04.2026 Чт
2 хв
Кличко розповів про жертву та поранених від удару росіян
aimg Костянтин Широкун
Фото: відомо про першу жертву удару по Києву (Getty Images)

Російські війська вночі атакували Київ балістикою. Попередньо, у Подільському районі загинула 12-річна дитина, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"За попередньою інформацією, в Подільському районі загинула 12-річна дитина. Декілька людей постраждали. Наразі медики надають допомогу", - зазначив Кличко.

Він також повідомив, що на Оболоні поранення отримали четверо медиків, які виїхали на виклик.

За словами глави КМВА Тимура Ткаченка, станом на 3:30, відомо про сімох постраждалих в результаті нічного удару росіян по столиці.

Згодом мер столиці повідомив, що кількість постраждалих зросла до 10 осіб.

Обстріл України у ніч на 16 липня

Російські війська вже другу добу поспіль наносять комбіновані удари по низці регіонів України. Так, під ударом перебувають Київ, Одеса, Дніпро, Харків, а також інші населені пункти на сході, півночі та у центрі Країни.

Так, у Дніпрі виникли пожежі на кількох локаціях, в результаті ворожого обстрілу пошкоджена пʼятиповерхівка, частково зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами може бути людина.

У Одесі внаслідок нічної ворожої атаки, попередньо, є пʼятеро постраждалих. Наразі відомо, що вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівель у Приморському районі. Усі відповідні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки атаки.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни 15 квітня з 9 по 22 годину здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 20 ракет та 349 дронів. Зафіксовано 12 влучань, а також падіння уламків збитих цілей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївОбстріл КиєваВторгнення Росії до УкраїниРакетний удар