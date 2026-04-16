Ракетный удар по Киеву: известно о первой жертве, количество раненых растет

"По предварительной информации, в Подольском районе погиб 12-летний ребенок. Несколько человек пострадали. Сейчас медики оказывают помощь", - отметил Кличко.

Он также сообщил, что на Оболони ранения получили четверо медиков, которые выехали на вызов.

По словам главы КГГА Тимура Ткаченко, по состоянию на 3:30, известно о семи пострадавших в результате ночного удара россиян по столице.

Впоследствии мэр столицы сообщил, что количество пострадавших возросло до 10 человек.

Обстрел Украины в ночь на 16 июля

Российские войска уже вторые сутки подряд наносят комбинированные удары по ряду регионов Украины. Так, под ударом находятся Киев, Одесса, Днепр, Харьков, а также другие населенные пункты на востоке, севере и в центре страны.

Так, в Днепре возникли пожары на нескольких локациях, в результате вражеского обстрела повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом. Предварительно, под завалами может быть человек.

В Одессе в результате ночной вражеской атаки, предварительно, есть пятеро пострадавших. Известно, что взрывной волной повреждены окна зданий в Приморском районе. Все соответствующие службы работают на местах и ликвидируют последствия атаки.