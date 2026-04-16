Ракетный удар по Киеву: известно о первой жертве, количество раненых растет

Российские войска ночью атаковали Киев баллистикой. Предварительно, в Подольском районе погиб 12-летний ребенок, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"По предварительной информации, в Подольском районе погиб 12-летний ребенок. Несколько человек пострадали. Сейчас медики оказывают помощь", - отметил Кличко.
Он также сообщил, что на Оболони ранения получили четверо медиков, которые выехали на вызов.
По словам главы КГГА Тимура Ткаченко, по состоянию на 3:30, известно о семи пострадавших в результате ночного удара россиян по столице.
Впоследствии мэр столицы сообщил, что количество пострадавших возросло до 10 человек.
Российские войска уже вторые сутки подряд наносят комбинированные удары по ряду регионов Украины. Так, под ударом находятся Киев, Одесса, Днепр, Харьков, а также другие населенные пункты на востоке, севере и в центре страны.
Так, в Днепре возникли пожары на нескольких локациях, в результате вражеского обстрела повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом. Предварительно, под завалами может быть человек.
В Одессе в результате ночной вражеской атаки, предварительно, есть пятеро пострадавших. Известно, что взрывной волной повреждены окна зданий в Приморском районе. Все соответствующие службы работают на местах и ликвидируют последствия атаки.
По данным Воздушных сил ВСУ, россияне 15 апреля с 9 по 22 часа совершили комбинированную атаку на Украину, применив более 20 ракет и 349 дронов. Зафиксировано 12 попаданий, а также падение обломков сбитых целей.