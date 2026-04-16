RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Ракетный удар по Киеву: известно о первой жертве, количество раненых растет

03:39 16.04.2026 Чт
2 мин
Кличко рассказал о жертве и раненых от удара россиян
aimg Константин Широкун
Фото: известно о первой жертве удара по Киеву (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали Киев баллистикой. Предварительно, в Подольском районе погиб 12-летний ребенок, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Читайте также: Более 20 ракет и почти 400 беспилотников: что известно о комбинированном ударе РФ в этот день

"По предварительной информации, в Подольском районе погиб 12-летний ребенок. Несколько человек пострадали. Сейчас медики оказывают помощь", - отметил Кличко.

Он также сообщил, что на Оболони ранения получили четверо медиков, которые выехали на вызов.

По словам главы КГГА Тимура Ткаченко, по состоянию на 3:30, известно о семи пострадавших в результате ночного удара россиян по столице.

Впоследствии мэр столицы сообщил, что количество пострадавших возросло до 10 человек.

Обстрел Украины в ночь на 16 июля

Российские войска уже вторые сутки подряд наносят комбинированные удары по ряду регионов Украины. Так, под ударом находятся Киев, Одесса, Днепр, Харьков, а также другие населенные пункты на востоке, севере и в центре страны.

Так, в Днепре возникли пожары на нескольких локациях, в результате вражеского обстрела повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом. Предварительно, под завалами может быть человек.

В Одессе в результате ночной вражеской атаки, предварительно, есть пятеро пострадавших. Известно, что взрывной волной повреждены окна зданий в Приморском районе. Все соответствующие службы работают на местах и ликвидируют последствия атаки.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне 15 апреля с 9 по 22 часа совершили комбинированную атаку на Украину, применив более 20 ракет и 349 дронов. Зафиксировано 12 попаданий, а также падение обломков сбитых целей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевОбстрел КиеваВторжение России в УкраинуРакетный удар