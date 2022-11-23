Ракетный удар по Киеву: как работает метро

Фото: стало известно, как будет работать метро Киева после обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве в среду, 23 ноября, метро курсирует с интервалами около 10 минут из-за ракетных ударов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.