Ракетный удар по Киеву: как работает метро
Фото: стало известно, как будет работать метро Киева после обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве в среду, 23 ноября, метро курсирует с интервалами около 10 минут из-за ракетных ударов российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
По данным ведомства, такой график движения киевского метро будет действовать с сегодняшнего дня для стабилизации энергосистемы страны.
Также в КГГА напомнили, что станции метро работают как укрытие.
Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву 23 ноября.
По словам мэра столицы Виталия Кличко, враг выпустил по Киеву 31 ракету, большинство из которых сбили.
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