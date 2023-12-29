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Ракетний удар по Києву: 28 поранених, один загиблий

Фото: через ракетний удар по Києву 29 грудня 28 людей отримали поранення, один загиблий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через ракетну атаку по Києву 29 грудня 28 людей отримали поранення. Ще одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"28 людей постраждали внаслідок ранкової атаки на столицю. Одна людина загинула", - розповів він.

Зокрема, за словами Кличка, 25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом - медики надали допомогу на місці.

До того ж, з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей.

"Пошуково-рятувальна операція там ще триває", - констатував мер Києва.

Обстріл Києва

Вранці 29 грудня російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні. Не залишився осторонь і Київ. Тут загрілася багатоповерхівка і після прильоту обрушився склад. На місці зараз працюють рятувальні служби. Спочатку повідомлялося про 17 постраждалих. Пізніше стало відомо, що ППО над Києвом збила понад 30 російських цілей. У зв'язку з ліквідацією наслідків ракетної атаки на Київ поліція перекрила кілька вулиць у різних районах столиці.

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Київ