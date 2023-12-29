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Ракетный удар по Киеву: 28 раненых, один погибший

Фото: из-за ракетного удара по Киеву 29 декабря 28 человек получили ранения, один погибший (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за ракетной атаки по Киеву 29 декабря 28 человек получили ранения. Еще один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"28 человек пострадали в результате утренней атаки на столицу. Один человек погиб", - рассказал он.

В частности, по словам Кличко, 25 пострадавших госпитализировали в медучреждения города. Трем - медики оказали помощь на месте.

К тому же из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе освободили четырех человек.

"Поисково-спасательная операция там продолжается", - констатировал мэр Киева.

Обстрел Киева

Утром 29 декабря российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Не остался в стороне и Киев. Здесь загрелась многоэтажка и после "прилета" обрушился склад. На месте сейчас работают спасательные службы. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших. Позже стало известно, что ПВО над Киевом сбила больше 30 российских целей. В связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на Киев полиция перекрыла несколько улиц в разных районах столицы.

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Киев