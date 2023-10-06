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Ракетний удар по Харкову: з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого

Харків, П'ятниця 06 жовтня 2023 12:29
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Ракетний удар по Харкову: з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого Фото: з-під завалів у Харкові дістали тіло ще одного загиблого (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по Харкову зранку 6 жовтня зросла до 29 осіб. З-під завалів дістали тіло ще одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Кількість жертв та постраждалих від вранішніх ударів по Харкову зростає. Знайшли ще одне тіло - загибла жінка, 1955 року народження.", - написав Терехов.

Жінка виявилася бабусею загиблого 10-річного хлопчика та пораненої 11-місячної дитини.

Глава МВС Ігор Клименко зазначив, що станом на 12:20 зафіксовано 2 загиблих та 28 поранених. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Оновлено 12:38

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, станом на зараз відомо про 2 загиблих та 29 поранених.

Ракетний удар по Харкову

Зранку 6 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова. За попередніми даними, росіяни застосували дві балістичні ракети "Іскандер-М".

Під удар ворога потрапили житлові будинки. Внаслідок атаки постраждали понад 20 осіб. З-під завалів дістали тіло дитини. Через російський терор загинув 10-річний хлопчик.

Усі подробиці російської ракетної атаки по Харкову і кадри з місця трагедії - у матеріалі РБК-Україна.

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