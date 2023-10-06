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Ракетный удар по Харькову: из-под завалов достали тело еще одного погибшего

Харьков, Пятница 06 октября 2023 12:29
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Ракетный удар по Харькову: из-под завалов достали тело еще одного погибшего Фото: из-под завалов в Харькове достали тело еще одного погибшего (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Татьяна Степанова

Число пострадавших в результате ракетного удара россиян по Харькову утром 6 октября возросло до 29 человек. Из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова и министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Количество жертв и пострадавших от утренних ударов по Харькову растет. Нашли еще одно тело - погибшая женщина, 1955 года рождения", - написал Терехов.

Женщина оказалась бабушкой погибшего 10-летнего мальчика и раненого 11-месячного ребенка.

Глава МВД Ігорь Клименко отметил, что по состоянию на 12:20 зафиксировано 2 погибших и 28 раненых. Спасательно-розыскные работы продолжаются.

Обновлено 12:38

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, по состоянию на данный момент известно о 2 погибших и 29 раненых.

Ракетный удар по Харькову

Утром 6 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова. По предварительным данным, россияне применили две баллистические ракеты "Искандер-М".

Под удар врага попали жилые дома. В результате атаки пострадали более 20 человек. Из-под завалов извлекли тело ребенка. Из-за российского террора погиб 10-летний мальчик.

Все подробности российской ракетной атаки по Харькову и кадры с места трагедии - в материале РБК-Украина.

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