Ракетний удар по Харкову. Синєгубов не виключає, що пошкоджений будинок частково знесуть

"Наразі підрозділи ДСНС визначають аварійність цього будинку, частково його, напевно, буде знесено, оскільки зараз основне завдання - це усунути там аварійність. Тобто ризик того, що якась стіна може самостійно обвалитися", - пояснив Синєгубов.

Голова області додав, що проживати у будинку, куди влучила російська ракета, наразі не можна. Найближчим часом буде проведена експертиза щодо порушення конструкцій будівлі. Пізніше міська влада вирішить, чи будуть відновлювати будинок або ж його знесуть частково чи повністю.

Синєгубов не виключає, що внаслідок обстрілу могли постраждати й сусідні будівлі. Він зазначив, що рятувальники також обстежать прилеглі будинки, оскільки російська ракета влучила в історичну забудову Харкова.

Ракетний удар по Харкову

Нагадаємо, вчора ввечері російські війська атакували Харків. Пізніше стало відомо, що росіяни випустили ракету С-300, яка влучила у чотириповерховий будинок у Київському районі міста.

Внаслідок атаки ворога зруйнований четвертий поверх одного з під'їздів, загинула літня жінка, ще троє осіб отримали поранення.

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