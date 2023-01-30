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Ракетний удар по Харкову. Синєгубов не виключає, що пошкоджений будинок частково знесуть

Фото: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Житловий будинок у Харкові, куди вчора влучила російська ракета, можуть частково знести. Наразі перебувати у будівлі небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Наразі підрозділи ДСНС визначають аварійність цього будинку, частково його, напевно, буде знесено, оскільки зараз основне завдання - це усунути там аварійність. Тобто ризик того, що якась стіна може самостійно обвалитися", - пояснив Синєгубов.

Голова області додав, що проживати у будинку, куди влучила російська ракета, наразі не можна. Найближчим часом буде проведена експертиза щодо порушення конструкцій будівлі. Пізніше міська влада вирішить, чи будуть відновлювати будинок або ж його знесуть частково чи повністю.

Синєгубов не виключає, що внаслідок обстрілу могли постраждати й сусідні будівлі. Він зазначив, що рятувальники також обстежать прилеглі будинки, оскільки російська ракета влучила в історичну забудову Харкова.

Ракетний удар по Харкову

Нагадаємо, вчора ввечері російські війська атакували Харків. Пізніше стало відомо, що росіяни випустили ракету С-300, яка влучила у чотириповерховий будинок у Київському районі міста.

Внаслідок атаки ворога зруйнований четвертий поверх одного з під'їздів, загинула літня жінка, ще троє осіб отримали поранення.

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