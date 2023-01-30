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Ракетный удар по Харькову. Синегубов не исключает, что поврежденный дом частично снесут

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жилой дом в Харькове, куда вчера попала российская ракета, могут частично снести. Пока находиться в здании опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"В настоящее время подразделения ГСЧС определяют аварийность этого дома, частично он, наверное, будет снесен, поскольку сейчас основная задача - это устранить там аварийность. То есть риск того, что какая-то стена может самостоятельно обрушиться", - объяснил Синегубов.

Глава области добавил, что проживать в доме, куда попала российская ракета, пока нельзя. В ближайшее время будет проведена экспертиза по нарушению конструкций здания. Позже городские власти решат, будут ли восстанавливать дом или его снесут частично или полностью.

Синегубов не исключает, что в результате обстрела могли пострадать и соседние здания. Он отметил, что спасатели также обследуют близлежащие дома, поскольку российская ракета попала в историческую застройку Харькова.

Ракетный удар по Харькову

Напомним, вчера вечером российские войска атаковали Харьков. Позже стало известно, что россияне выпустили ракету С-300, попавшую в четырехэтажный дом в Киевском районе города.

В результате атаки врага разрушен четвертый этаж одного из подъездов, погибла пожилая женщина, еще три человека получили ранения.

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