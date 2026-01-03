UA

Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ракетний удар по Харкову: під завалами можуть перебувати п'ятеро людей

Фото: у Харкові під завалами будинку можуть перебувати п'ятеро людей (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

У Харкові триває пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару Росії по житловому будинку 2 січня. Під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей.

Як передає, РБК-Україна, про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові триває розбір завалів на місці вчорашнього ворожого удару. Внаслідок атаки поранення дістали 27 людей, семеро з них перебувають у лікарнях. Жінку, госпіталізовану у важкому стані, прооперували - наразі вона залишається в реанімації", - розповів Синєгубов.

Також внаслідок російського удару загинули двоє людей - 3-річний хлопчик і 22-річна дівчина.

За наявною інформацією, під завалами можуть перебувати ще п’ятеро людей. Ймовірно, під час вибуху вони були в офісній будівлі, зв’язку з ними наразі немає.

За словами глави ОВА, рятувальні роботи не зупинялися всю ніч.

Ракетний удар по Харкову

Нагадаємо, вчора, 2 січня, російські окупанти вдарили по центру Харкова двома ракетами. Як з'ясувала Харківська облпрокуратура, йдеться про балістичні ракети "Іскандер".

Спочатку повідомлялося, що ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого він був зруйнований.

Пізніше з’явилася уточнена інформація: пошкоджено 5-поверхову будівлю та частину під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.

Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, серед них дитина, ще 27 - постраждали.

