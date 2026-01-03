RU

Ракетный удар по Харькову: под завалами могут находиться пять человек

Фото: в Харькове под завалами дома могут находиться пять человек (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

В Харькове продолжается поисково-спасательная операция на месте ракетного удара России по жилому дому 2 января. Под завалами могут находиться еще пять человек.

Как передает, РБК-Украина, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Харькове продолжается разбор завалов на месте вчерашнего вражеского удара. В результате атаки ранения получили 27 человек, семеро из них находятся в больницах. Женщину, госпитализированную в тяжелом состоянии, прооперировали - сейчас она остается в реанимации", - рассказал Синегубов.

Также в результате российского удара погибли два человека - 3-летний мальчик и 22-летняя девушка.

По имеющейся информации, под завалами могут находиться еще пять человек. Вероятно, во время взрыва они были в офисном здании, связи с ними пока нет.

По словам главы ОВА, спасательные работы не останавливались всю ночь.

 

Ракетный удар по Харькову

Напомним, вчера, 2 января, российские оккупанты ударили по центру Харькова двумя ракетами. Как выяснила Харьковская облпрокуратура, речь идет о баллистических ракетах "Искандер".

Сначала сообщалось, что ракеты попали в жилой многоэтажный дом, в результате чего он был разрушен.

Позже появилась уточненная информация: повреждено 5-этажное здание и часть подъезда 4-этажного многоквартирного дома.

В результате вражеской атаки погибли два человека, среди них ребенок, еще 27 - пострадали.

ХарьковВойна в УкраинеРакетный удар