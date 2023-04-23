Ракетний удар по Харкову. В ОВА розповіли про наслідки атаки
Росія ввечері 22 квітня атакувала ракетами Харків та село Котляри Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та фабрика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
За його словами, у Харкові одна з ракет влучила в землю. Ще одна, ймовірно, розірвалася у повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи.
У селі Котляри внаслідок ракетного удару зруйновані 2 приватні будинки, ще 10 пошкоджені. Також пошкоджений гараж та 4 автомобілі. На місці обстрілу почалися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.
Фото: росіяни ввечері 22 квітня атакували Харків та село Котляри (t.me/synegubov)
Нагадаємо, пізно ввечері 22 квітня у Харкові пролунали вибухи, пізніше влада заявила, що російські окупанти обстріляли Харків та село Котляри.
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