Ракетний удар по Харкову. В ОВА розповіли про наслідки атаки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За його словами, у Харкові одна з ракет влучила в землю. Ще одна, ймовірно, розірвалася у повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи.

У селі Котляри внаслідок ракетного удару зруйновані 2 приватні будинки, ще 10 пошкоджені. Також пошкоджений гараж та 4 автомобілі. На місці обстрілу почалися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.

Фото: росіяни ввечері 22 квітня атакували Харків та село Котляри (t.me/synegubov)