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Ракетный удар по Харькову. В ОВА рассказали о последствиях атаки

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Харьков, Воскресенье 23 апреля 2023 08:56
Ракетный удар по Харькову. В ОВА рассказали о последствиях атаки Иллюстративное фото: россияне вечером 22 апреля атаковали Харьков и область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вечером 22 апреля атаковала ракетами Харьков и село Котляры Харьковского района. В результате обстрела повреждены дома и фабрика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, в Харькове одна из ракет попала в землю. Еще одна, вероятно, разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики. Повреждены теплицы, рабочие цеха.

В селе Котляры в результате ракетного удара разрушены 2 частных дома, еще 10 повреждены. Также поврежден гараж и 4 автомобиля. На месте обстрела начались пожары. К счастью, никто не пострадал.

Фото: россияне вечером 22 апреля атаковали Харьков и село Котляры (t.me/synegubov)

Напомним, поздно вечером 22 апреля в Харькове раздались взрывы, позже власти заявили, что российские оккупанты обстреляли Харьков и село Котляры.

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