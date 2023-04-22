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Росіяни обстріляли Харків

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Харків, Субота 22 квітня 2023 22:08
Росіяни обстріляли Харків Фото: Харківський міський голова Ігор Терехов (wikipedia org)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 22 квітня, російські війська обстріляли Харків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківського міського голови Ігоря Терехова.

"Харків під обстрілом", - йдеться у повідомленні.

Наразі в місті та регіоні оголошено повітряну тривогу. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що було чутно щонайменше два вибухи.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти знову завдають ударів.

"Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав глава регіону.

Оновлено 22:13

"Суспільне" пише, що у місті пролунав третій вибух. Поліція Харківської області закликала людей про всі влучання повідомляти на спецлінію 102.

Оновлено 22:33

Синєгубов повідомив, що під ударом окупантів було Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється.

Радник голови Харківської облради Наталія Попова повідомила, що ДСНС вже працює на місці події. Попередньо росіяни влучили у приватний будинок.

Нагадаємо, що Росія ввечері 30 березня і вночі атакувала Харків та область. Внаслідок атак ворога п'ятеро мирних жителів отримали поранення.

Також 30 березня росіяни вчергове атакували Харків.

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