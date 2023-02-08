Ракетний удар по Харкову: в ОВА розповіли про наслідки (фото, відео)

Вчора близько 23:00 ворог випустив по місту декілька ракет, попередньо С-300. З них 4 ракети влучили в об'єкт цивільної промисловості. Внаслідок удару зруйновані будівлі, на місці влучання виникла масштабна пожежа.

Фото: у Харкові після обстрілу виникла масштабна пожежа (t.me/synegubov)

Також російські ракети влучили на територію Центрального парку. На щастя, ніхто не постраждав.

У Харкові триває ліквідація наслідків російського обстрілу.