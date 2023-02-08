RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Харькову: в ОВА рассказали о последствиях (фото)

Фото: россияне ударили по объекту промышленности в Харькове (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия поздно вечером 7 февраля обстреляла Харьков. Вражеские ракеты попали в объект промышленности и Центральный парк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Вчера около 23:00 враг выпустил по городу несколько ракет, предварительно С-300. Из них 4 ракеты попали в объект гражданской промышленности. В результате удара разрушены здания, на месте попадания произошел масштабный пожар.

Фото: в Харькове после обстрела возник масштабный пожар (t.me/synegubov)

Также российские ракеты попали на территорию Центрального парка. К счастью, никто не пострадал.

В Харькове продолжается ликвидация последствий российских обстрелов.

Напомним, вечером 7 февраля в Харькове прогремела серия взрывов, городские власти сообщали о 6 "прилетах".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиВойна в Украинехарковракетный удар