Ракетный удар по Харькову: в ОВА рассказали о последствиях (фото)

Вчера около 23:00 враг выпустил по городу несколько ракет, предварительно С-300. Из них 4 ракеты попали в объект гражданской промышленности. В результате удара разрушены здания, на месте попадания произошел масштабный пожар.

Фото: в Харькове после обстрела возник масштабный пожар (t.me/synegubov)

Также российские ракеты попали на территорию Центрального парка. К счастью, никто не пострадал.

В Харькове продолжается ликвидация последствий российских обстрелов.