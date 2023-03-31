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Ракетний удар по Харкову: опубліковано відео наслідків

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Харків, П'ятниця 31 березня 2023 02:26
Ракетний удар по Харкову: опубліковано відео наслідків Фото: опубліковано відео наслідків ракетного удару по Харкову (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вчора пізно ввечері, 30 березня, завдали ракетних ударів по Харкову. Харківська обласна прокуратура опублікувала відео наслідків удару

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.

Повідомляється, що окупанти випустили містом шість ракет С-300 з боку російського Білгорода. За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів в одному з районів міста пошкоджено приватні будинки та два цивільні автомобілі. На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без потерпілих.

Раніше повідомлялося, що вчора, 30 березня, росіяни вкотре атакували Харків.

Також ми писали, що російські військові обстріляли село Поділ Куп'янського району Харківської області. На жаль є постраждалі.

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