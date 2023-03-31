Ракетний удар по Харкову: опубліковано відео наслідків

Російські війська вчора пізно ввечері, 30 березня, завдали ракетних ударів по Харкову. Харківська обласна прокуратура опублікувала відео наслідків удару

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.

Повідомляється, що окупанти випустили містом шість ракет С-300 з боку російського Білгорода. За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів в одному з районів міста пошкоджено приватні будинки та два цивільні автомобілі. На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без потерпілих.