Ракетный удар по Харькову: опубликовано видео последствий

Российские войска вчера поздно вечером, 30 марта, нанесли ракетные удары по Харькову. Харьковская областная прокуратура опубликовала видео последствий удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Сообщается, что оккупанты выпустили по городу шесть ракет С-300 со стороны российского Белгорода. По предварительной информации, в результате ракетных ударов в одном из районов города повреждены частные дома и два гражданских автомобиля. К счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших.