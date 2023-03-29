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Росіяни обстріляли село в Харківській області, троє цивільних постраждали

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Середа 29 березня 2023 17:03
Росіяни обстріляли село в Харківській області, троє цивільних постраждали Фото: росіяни обстріляли село в Харківській області, троє цивільних постраждали (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові обстріляли село Подоли Куп'янського району Харківської області. На жаль, є постраждалі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Внаслідок обстрілу постраждали троє цивільних жінок 70, 69 й 68 років.

"Вони всі госпіталізовані з множинними осколковими пораненнями. Стан одної жінки - важкий. Інші у середньому стані", - пише голова ОВА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що минулої доби російські окупанти завдали 150 ударів по Дворічній Куп'янського району Харківської області.

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