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Ракетний удар по Дніпру: з'явились фото наслідків

Фото: в ОВА показали наслідки нещодавньої ракетної атаки по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Під ракетний удар увечері понеділка, 28 листопада в Дніпрі потрапило одне з приватних підприємств міста. В ОВА показали фото наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Це те, що залишилося від приватного підприємства у Дніпрі після нічної атаки російських ракет. "Руський мір" несе тiльки розруху", - розповів він.

Як повідомлялося, російські окупанти увечері 28 листопада обстріляли Дніпро. Ворог завдав удару по місту кількома ракетами.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада в Дніпрі було чутно декілька вибухів. У місті оголошували повітряну тривогу.

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