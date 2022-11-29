Ракетний удар по Дніпру: з'явились фото наслідків

Фото: в ОВА показали наслідки нещодавньої ракетної атаки по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Під ракетний удар увечері понеділка, 28 листопада в Дніпрі потрапило одне з приватних підприємств міста. В ОВА показали фото наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Це те, що залишилося від приватного підприємства у Дніпрі після нічної атаки російських ракет. "Руський мір" несе тiльки розруху", - розповів він.