Ракетный удар по Днепру: появились фото последствий
Фото: в ОВА показали последствия недавней ракетной атаки по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Под ракетный удар вечером понедельника, 28 ноября, в Днепре попало одно из частных предприятий города. В ОВА показали фото последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Это то, что осталось от частного предприятия в Днепре после ночной атаки российских ракет. "Русский мир" несет только разруху", - рассказал он.
Как сообщалось, российские оккупанты вечером 28 ноября обстреляли Днепр. Враг нанес удар по городу несколькими ракетами.
Напомним, вечером 28 ноября в Днепре было слышно несколько взрывов. В городе объявляли воздушную тревогу.
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