Ракетный удар по Днепру: появились фото последствий

Фото: в ОВА показали последствия недавней ракетной атаки по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Под ракетный удар вечером понедельника, 28 ноября, в Днепре попало одно из частных предприятий города. В ОВА показали фото последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Это то, что осталось от частного предприятия в Днепре после ночной атаки российских ракет. "Русский мир" несет только разруху", - рассказал он.