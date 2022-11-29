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Ракетный удар по Днепру: появились фото последствий

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Днепр, Вторник 29 ноября 2022 12:46
Ракетный удар по Днепру: появились фото последствий Фото: в ОВА показали последствия недавней ракетной атаки по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Под ракетный удар вечером понедельника, 28 ноября, в Днепре попало одно из частных предприятий города. В ОВА показали фото последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Это то, что осталось от частного предприятия в Днепре после ночной атаки российских ракет. "Русский мир" несет только разруху", - рассказал он.

Как сообщалось, российские оккупанты вечером 28 ноября обстреляли Днепр. Враг нанес удар по городу несколькими ракетами.

Напомним, вечером 28 ноября в Днепре было слышно несколько взрывов. В городе объявляли воздушную тревогу.

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