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Ракетний удар по Дніпру: постраждали 7 людей, пошкоджені супермаркет і будинки

Ілюстративне фото: названі наслідки ракетного удару РФ по Дніпру 1 липня (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі в результаті нічного ворожого ракетного удару 1 липня постраждали сім осіб, серед яких є підліток. Внаслідок вибуху були пошкоджені будівля супермакету та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Чиновник уточнив, що для обстрілу Дніпра російські військові застосували балістичне озброєння. 

"Вночі вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою. Через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них – 15-річний хлопець", - розповів чиновник.

Він також повідомив, що була госпіталізована одна жінка, а інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

"У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках", - заявив глава ОВА.

Очільник адміністрації додав, що інформація щодо наслідків ворожого ракетного удару по Дніпру ще уточнюється.

 

Наслідки ракетного удару по Дніпру вночі 1 липня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріл Дніпра

Раніше повідомлялося, що близько другої години ночі у Дніпрі пролунали вибухи під час російської ракетної атаки. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли, що у бік міста летіли кілька ракет.

Пізніше місцеві ЗМІ повідомляли, що у Дніпрі через вибухову хвилю в будинках були пошкоджені вікна. Також була пошкоджена будівля супермаркету внаслідок російської повітряної атаки.

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Дніпропетровська областьРакетний удар