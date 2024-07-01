Ракетний удар по Дніпру: постраждали 7 людей, пошкоджені супермаркет і будинки

У Дніпрі в результаті нічного ворожого ракетного удару 1 липня постраждали сім осіб, серед яких є підліток. Внаслідок вибуху були пошкоджені будівля супермакету та житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
Чиновник уточнив, що для обстрілу Дніпра російські військові застосували балістичне озброєння.
"Вночі вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою. Через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них – 15-річний хлопець", - розповів чиновник.
Він також повідомив, що була госпіталізована одна жінка, а інші постраждалі лікуватимуться амбулаторно.
"У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках", - заявив глава ОВА.
Очільник адміністрації додав, що інформація щодо наслідків ворожого ракетного удару по Дніпру ще уточнюється.
Наслідки ракетного удару по Дніпру вночі 1 липня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Раніше повідомлялося, що близько другої години ночі у Дніпрі пролунали вибухи під час російської ракетної атаки. У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли, що у бік міста летіли кілька ракет.
Пізніше місцеві ЗМІ повідомляли, що у Дніпрі через вибухову хвилю в будинках були пошкоджені вікна. Також була пошкоджена будівля супермаркету внаслідок російської повітряної атаки.
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