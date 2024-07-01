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У Дніпрі було чути вибухи під час ракетної атаки

Дніпро, Понеділок 01 липня 2024 02:11
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У Дніпрі було чути вибухи під час ракетної атаки Ілюстративне фото: у Дніпрі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У місті Дніпро у ніч проти 1 липня було чути вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної в регіоні через загрозу ворожих ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

Зазначимо, що спочатку звук вибуху було чути в районі Дніпра близько 02:00.

Після цього в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про фіксацію руху ракети у бік міста Дніпро. Згодом стало відомо, що до цього населеного пункту рухаються ще ракети.

Вже о 02:05 стало відомо про повторний звук вибуху у Дніпрі.

Керівник Дніпровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram закликав жителів Дніпра перебувати в укриттях через загрозу, що триває.

У Дніпрі було чути вибухи під час ракетної атаки

Додамо, що приблизно о 01:20 у Повітряних силах попереджали про ракетну небезпека для східних областей. О другій ночі повітряна тривога була оголошена в усіх регіонах на сході країни.

У Дніпрі було чути вибухи під час ракетної атаки

Удари РФ по Дніпру

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі, який зазнав чергової ракетної атаки з боку РФ, досі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці обстрілу цього міста ще 28 червня. Так, зниклими безвісти вважаються двоє людей.

Так, нагадаємо, що 28 червня російські терористи обстріляли Дніпро - ворог атакував багатоповерхівку, зруйнувавши квартири з 8 по 11 поверх.

За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 13, серед яких є дитина. Також відомо про одну жертву.

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