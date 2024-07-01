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Ракетный удар по Днепру: пострадали 7 человек, повреждены супермаркет и дома

Иллюстративное фото: названные последствия ракетного удара РФ по Днепру 1 июля (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре в результате ночного вражеского ракетного удара 1 июля пострадали семь человек, среди которых есть подросток. В результате взрыва были повреждены здание супермакета и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Чиновник уточнил, что для обстрела Днепра российские военные применили баллистическое вооружение.

"Ночью взрывы прогремели в Днепре. Враг целил баллистикой. Из-за российской атаки в городе пострадали 7 человек. Среди них - 15-летний парень", - рассказал чиновник.

Он также сообщил, что была госпитализирована одна женщина, а другие будут лечиться амбулаторно.

"В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках", - заявил глава ОВА.

Глава администрации добавил, что информация о последствиях вражеского ракетного удара по Днепру еще уточняется.

 

Последствия ракетного удара по Днепру ночью 1 июля (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрел Днепра

Ранее сообщалось, что около двух часов ночи в Днепре раздались взрывы во время российской ракетной атаки. В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли, что в сторону города летели несколько ракет.

Позже местные СМИ сообщали, что в Днепре из-за взрывной волны в домах были повреждены окна. Также было повреждено здание супермаркета в результате российской воздушной атаки.

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Днепропетровская областьРакетный удар