Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла, пошкоджене підприємство

"Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Дніпро маємо 51-річного загиблого. Шестеро людей постраждали", - розповів чиновник.

Він уточнив, що один з постраждалих - 37-річний чоловік, залишається у медичному закладі, а інші лікуватимуться вдома.

Пожежі та пошкодження

Глава ОВА також розповів, що у Дніпрі через ворожу атаку горіли автомобілі.

"Загалом їх знищено 3, ще 12 понівечені", - передав Лисак.

Також були побиті вікна у дитячому садочку та сімох приватних будинках. А ще через обстріл пошкоджень зазнало підприємство, додав чиновник.

Удар по Дніпру

Нагадаємо, вчора, 2 вересня, близько пів на одинадцяту вечора стало відомо про повітряну атаку по Дніпру. У командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про загрозу балістики.

Пізніше керівник Дніпропетровської ОВА розповів, що у Дніпрі через ворожий ракетний удар загинула одна людина. Він тож розповів, що було відомо і про трьох поранених.

Крім того, в ОВА додали, що після вибуху були пошкоджені житлові будинки в одному з районів Дніпра.