RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших выросло, повреждено предприятие

Фото: в ОВА уточнили последствия российского ракетного удара по Днепру 2 сентября (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре в результате вчерашнего российского ракетного удара пострадали шесть человек, хотя ранее было известно о трех. Также из-за обстрела погиб один мужчина.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

"В результате вчерашней ракетной атаки на Днепр имеем 51-летнего погибшего. Шесть человек пострадали", - рассказал чиновник.

Он уточнил, что один из пострадавших - 37-летний мужчина, остается в медицинском учреждении, а другие будут лечиться дома.

Пожары и повреждения

Глава ОВА также рассказал, что в Днепре из-за вражеской атаки горели автомобили.

"В общей сложности их уничтожено 3, еще 12 изуродованы", - передал Лысак.

Также были разбиты окна в детском саду и семи частных домах. А еще из-за обстрелов повреждения получило предприятие, добавил чиновник.

Удар по Днепру

Напомним, вчера, 2 сентября, около половины одиннадцатого вечера стало известно о воздушной атаке по Днепру. В командовании Воздушных сил ВСУ информировали об угрозе баллистики.

Позже руководитель Днепропетровской ОВА рассказал, что в Днепре из-за вражеского ракетного удара погиб один человек. Он рассказал, что было известно и о трех раненых.

Кроме того, в ОВА добавили, что после взрыва были повреждены жилые дома в одном из районов Днепра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДнипроРакетный удар