Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих знову виросла

На місці трагедії всю ніч працювали рятувальники, наразі розібрано близько 90% завалів. Станом на ранок 27 травня відомо про двох загиблих, 32 поранених та трьох зниклих безвісти.

"Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту". Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти. Постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро - важкі", - написав він.

Ракетний удар по Дніпру

У п'ятницю, 26 травня, росіяни завдали ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці у Дніпрі. На місці виникла пожежа, пошкоджень також зазнали сусідні будівлі та автомобілі.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що такі дії РФ - це один з її інструментів впливу на хід війни.

"Росія сьогодні не має інших інструментів впливу на хід цієї війни, крім двох. Перший - це нескінченні розмови про те, що потрібно швидко сісти за стіл переговорів. А другий - це завдавати таких психологічних ударів", - сказав він.

Усі подробиці ракетної атаки по Дніпру читайте у матеріалі РБК-Україна.

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