UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих знову виросла

Фото: в Дніпрі внаслідок вибуху постраждало 32 людини (t.me/dnipropetrovskaODAs)
Автор: Антон Малиновський

Кількість постраждалих внаслідок рсоійського ракетного удару по Дніпру 26 травня зросла до 26 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

На місці трагедії всю ніч працювали рятувальники, наразі розібрано близько 90% завалів. Станом на ранок 27 травня відомо про двох загиблих, 32 поранених та трьох зниклих безвісти.

"Досі невідома доля трьох людей, які могли бути в ураженій будівлі в момент "прильоту". Рятувальники виявили там фрагменти тіл. Працюють експерти-криміналісти. Постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро - важкі", - написав він.

Ракетний удар по Дніпру

У п'ятницю, 26 травня, росіяни завдали ракетного удару по поліклініці та ветеринарній клініці у Дніпрі. На місці виникла пожежа, пошкоджень також зазнали сусідні будівлі та автомобілі.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що такі дії РФ - це один з її інструментів впливу на хід війни.

"Росія сьогодні не має інших інструментів впливу на хід цієї війни, крім двох. Перший - це нескінченні розмови про те, що потрібно швидко сісти за стіл переговорів. А другий - це завдавати таких психологічних ударів", - сказав він.

Усі подробиці ракетної атаки по Дніпру читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область