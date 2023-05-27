Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших снова выросло

На месте трагедии всю ночь работали спасатели, в настоящее время разобрано около 90% завалов. По состоянию на утро 27 мая известно о двух погибших, 32 раненых и трех пропавших без вести.

"До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент "прилета". Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты. Пострадали 32 человека, 13 из них - до сих пор в больнице. Пятеро - тяжелые", - написал он.

Ракетный удар по Днепру

В пятницу, 26 мая, россияне нанесли ракетный удар по поликлинике и ветеринарной клинике в Днепре. На месте возник пожар, повреждения также получили соседние здания и автомобили.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что такие действия РФ – это один из ее инструментов влияния на ход войны.

"Россия сегодня не имеет других инструментов влияния на ход этой войны, кроме двух. Первый - это бесконечные разговоры о том, что нужно быстро сесть за стол переговоров. А второй - это наносить такие психологические удары", - сказал он.

Все подробности ракетной атаки по Днепру читайте в материале РБК-Украина .

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