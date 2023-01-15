Ракетный удар по Днепру: количество травмированных снова возросло, продолжаются поиски десятков человек
Количество трамированных в результате удара российской ракеты по жилому дому в Днепре 14 января снова возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.
Отмечается, что по состоянию на 22:50 известно о 73 раненых, из них 14 - дети. Спасены из-под завалов 38 человек, в том числе 6 детей.
"В Днепре из-за трагедии объявлен трехдневный траур по погибшим во время ракетной атаки по жилому дому", - проинформировали в горсовете.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что спасательная операция продолжается. Судьба 26 человек еще неизвестна.
Напомним, руководитель области рассказал, что количество жертв от удара по многоэтажке в Днепре возросло до 12 человек.
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