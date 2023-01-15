Ракетный удар по Днепру: количество травмированных снова возросло, продолжаются поиски десятков человек

Количество трамированных в результате удара российской ракеты по жилому дому в Днепре 14 января снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Днепровского городского совета.

Отмечается, что по состоянию на 22:50 известно о 73 раненых, из них 14 - дети. Спасены из-под завалов 38 человек, в том числе 6 детей.

"В Днепре из-за трагедии объявлен трехдневный траур по погибшим во время ракетной атаки по жилому дому", - проинформировали в горсовете.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что спасательная операция продолжается. Судьба 26 человек еще неизвестна.