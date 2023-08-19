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Ракетний удар по Чернігову: 37 людей постраждали, є загиблі

Фото: Ракетний удар по Чернігову: 37 людей постраждали, є загиблі (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти зранку завдали ракетного удару по центру Чернігова. Наразі відомо про 37 постраждалих, зокрема є й загиблі.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Як пише Клименко, станом на 13:00 відомо про те, що: 

  • терористи вдарили по Драмтеатру в Чернігові;
  • 37 постраждалих внаслідок російського удару; 
  • загинули 5 людей; 
  • серед постраждалих - 11 дітей. 
 

Фото: Ракетний удар по Чернігову: 37 людей постраждали, є загиблі (t.me/Klymenko_MVS)

Наразі усім надається медична допомога. 

Ракетний удар по Чернігову 

Зранку терористи завдали удару по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою. Через деякий час виконуючий обов'язки мера Олександр Ломак заявив, що серед цивільних є постраждалі та загиблі

Пізніше на удар відреагував й президент Володимир Зеленський. Як відзначив лідер країни, сьогоднішній обстріл є однією з причин, чому Україна об'єднує світ проти терористичної Російської Федерації.

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені", - написав президент. 

Усі відомі на даний момент подробиці удару можна прочитати за посиланням.

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