Ракетний удар по Бакалії: кількість постраждалих зросла (фото)

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по житловому кварталі у Бакалії Харківської області 1 жовтня зросла до 9 людей.

На місці події працюють підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди.

За попередніми даними загинула 70-річна жінка, ще 9 осіб постраждали. Інформація уточнюється.

Сьогодні ввечері ворог завдав удару по центральній частині міста Балаклія. Ракета влучила в землю біля житлової п'ятиповерхівки. В результаті вибуху сталася пожежа: горіли квартира на п'ятому поверсі будинку та легкові автомобілі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки загинула 70-річна жінка. Також були поранені 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Їх госпіталізували.

При цьому гостра реакція на стрес у 68-річної жінки.