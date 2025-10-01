ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Ракетний удар по Бакалії: кількість постраждалих зросла (фото)

Бакалія, Харківська область, Середа 01 жовтня 2025 22:22
UA EN RU
Ракетний удар по Бакалії: кількість постраждалих зросла (фото) Фото: кількість постраждалих внаслідок ракетного удару РФ по Бакалії зроосла (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по житловому кварталі у Бакалії Харківської області 1 жовтня зросла до 9 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Сьогодні ввечері ворог завдав удару по центральній частині міста Балаклія. Ракета влучила в землю біля житлової п'ятиповерхівки. В результаті вибуху сталася пожежа: горіли квартира на п'ятому поверсі будинку та легкові автомобілі.

За попередніми даними загинула 70-річна жінка, ще 9 осіб постраждали. Інформація уточнюється.

На місці події працюють підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди.

Фото: наслідки ракетного удару РФ по Бакалії (t.me/dsns_telegram)

Ракетний удар по Бакалії

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по Балаклії Харківської області.

Зафіксовано влучання ракети в землю поруч із п'ятиповерховим житловим будинком. Спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горів припаркований автомобіль.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки загинула 70-річна жінка. Також були поранені 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Їх госпіталізували.

При цьому гостра реакція на стрес у 68-річної жінки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Харків Війна в Україні Ракетний удар
Новини
Лукашенко вперше засвітив "Орєшнік": який вигляд має пускова установка (фото)
Лукашенко вперше засвітив "Орєшнік": який вигляд має пускова установка (фото)
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні