Ракетный удар по Бакалее: количество пострадавших возросло (фото)

Фото: количество пострадавших в результате ракетного удара РФ по Бакалеи возросло (t.me/dsns_telegram)

Количество пострадавших в результате ракетного удара по жилому кварталу в Бакалии Харьковской области 1 октября возросло до 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Сегодня вечером враг нанес удар по центральной части города Балаклея. Ракета попала в землю возле жилой пятиэтажки. В результате взрыва произошел пожар: горели квартира на пятом этаже дома и легковые автомобили. По предварительным данным погибла 70-летняя женщина, еще 9 человек пострадали. Информация уточняется. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС и пожарные местной пожарной команды. Фото: последствия ракетного удара РФ по Бакалеи (t.me/dsns_telegram)