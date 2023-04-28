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Ракетний удар по багатоповерхівці в Умані: 3 загиблих, ще 8 травмовані

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Умань, П'ятниця 28 квітня 2023 07:42
Ракетний удар по багатоповерхівці в Умані: 3 загиблих, ще 8 травмовані Фото: ракетний удар РФ по багатоповерхівці в Умані, йде рятувальна операція (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Внаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Умані загинуло троє людей. Рятувальна операція триває.

Про це написав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram.

"За інформацією на цю хвилину, російські ракети забрали життя 3 людей. Ще 8 - травмовані", - зазначив Табурець.

У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що дві російські ракети пошкодили три багатоповерхівки. Постраждалим надають медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Сьогодні вночі, 28 квітня, близько 4 години ранку російські окупанти атакували Україну. З літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря випустили по 23 ракети, більшість знищили сили ППО.

Нагадаємо, вночі, 28 квітня, в небі над Києвом було знищено 11 ворожих ракет.

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