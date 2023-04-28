Ракетний удар по багатоповерхівці в Умані: 3 загиблих, ще 8 травмовані

Фото: ракетний удар РФ по багатоповерхівці в Умані, йде рятувальна операція (GettyImages)

Внаслідок ракетного удару росіян по багатоповерхівці в Умані загинуло троє людей. Рятувальна операція триває.

Про це написав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram.