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Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: постраждалим виплатять до мільйона гривень

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Дніпро, Четвер 26 січня 2023 07:50
Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: постраждалим виплатять до мільйона гривень Фото: постраждалим під час ракетного удару по Дніпру виплатять до мільйона гривень (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Усім, чиє житло постраждало під час ракетного удару по багатоквартирному будинку у Дніпрі, виплатять компенсацію у розмірі до мільйона гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Дніпра.

Відповідне рішення під час останньої наради, що відбулася 25 січня, ухвалили депутати міської ради Дніпра.

"Під час 33-ї сесії депутати Дніпра підтримали низку змін до муніципальної програми допомоги городянам, які постраждали від ракетних обстрілів РФ. Це створило офіційний механізм виплат до одного мільйона гривень за зруйноване житло єдиним платежем", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, своїм рішенням місцеві депутати подвоїли суму компенсацій, ухвалену восени минулого року. Потерпілі зможуть отримати кошти після обстеження та інструментальних оцінок.

Нагадаємо, трагедія у Дніпрі сталася 14 січня. Під час масованої атаки РФ одна з ракет, як стверджують військові, на кшталт Х-22 потрапила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Удар був настільки сильним, що один із прольотів будинку обвалився.

За останніми даними, внаслідок удару по багатоповерхівці загинули 46 людей, ще понад 80 людей отримали поранення.

Також повідомлялося, що в результаті атаки російських терористів 236 квартир було зруйновано так, що їх неможливо буде відновити.

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